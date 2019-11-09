Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о подписании столичного клуба меморандума о сотрудничестве с немецким клубом "Эрцгебирге", выступающим во второй Бундеслиге. Тедеско возглавлял "Эрцгебирге" в 2017 году.
"Об этом лучше спросить Томаса. Могу сказать только, что, когда я работал там, для меня они были как семья. Это моя первая профессиональная команда. Когда я пришел туда, она была на дне. Но мы выиграли 8 матчей из 11. Так что воспоминания исключительно теплые!", - цитирует Тедеско Sport24.
Тедеско прокомментировал сотрудничество "Спартака" с "Эрцгебирге"
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