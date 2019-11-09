Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 16-го тура РПЛ высказался о полузащитнике Зелимхане Бакаеве.
— В прошлом матче Бакаев не играл, и "Спартак" был совсем другим…
— Зелимхан — важный игрок для команды, это правда. Но в матче, который он пропустил, мы тоже создавали моменты. Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон… Так что "Спартак" может играть без Бакаева.
— Бакаев кажется отличным игроком для быстрых атак. В позиционных атаках он меняется местами с Зобниным…
— Сегодня Бакаеву было непросто. Он уходил на позицию Зобнина — таким образом мы создавали численный перевес на фланге. Наши игроки менялись позициями, стараясь поймать соперника. Да, Зелимхану иногда не хватает терпения в атаке, он немного торопится с решениями. С другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. И даже если ошибается с передачей — ничего страшного. В большинстве случаев у него очень мало времени, защитники его сразу накрывают.
Sport24.ru
Тедеско: Бакаев - важный игрок, но "Спартак" может играть без него
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