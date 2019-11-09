"Оренбург" и "Уфа" объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.
Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Алиев, Емельянов, Фольмер, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.
"Оренбург" - "Уфа": стали известны стартовые составы
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