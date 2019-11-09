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Тедеско рассказал, что намерен посетить ближайший матч "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что планирует посетить матч второй команды красно-белых во время перерыва в чемпионате на матчи сборных.

— Как планируете провести перерыв в чемпионате? Кажется, это хорошая возможность посмотреть в деле "Спартак-2".

— Да, в среду мы планируем поехать на матч дубля. Прежде всего, хочу пожелать игрока сборных, которых у нас в команде немало, удачи и вернуться обратно без травм. Что касается паузы, мы воспользуемся ей, чтобы уделить время индивидуальной работе — в первую очередь, с молодежью. В таком плотном графике — можно сказать, английском — у нас не было на это времени.

Sport24


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Теги: Тедеско Спартак Спартак-2
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