Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что клуб намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз.
"К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", - цитирует Федуна ТАСС.
Федун: скорее всего, "Спартак" откажется от участия в турнире в США
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