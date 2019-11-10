Стали известны стартовые составы "Сочи" и ЦСКА на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Бурмистров, Колдунов, А. Заболотный, Карапетян.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Лукас Сантос, Нисимура.
"Сочи" - ЦСКА: команды назвали стартовые составы
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