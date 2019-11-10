В матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях обыграл "Арсенал" со счетом 1:0.
Чемпионат России
16 тур
Гол: Азмун, 63
"Арсенал": Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич (Ломовицкий, 49), Костадинов, Кангва.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин (Дриусси, 46), Барриос, Дзюба (Кузяев, 90), Азмун.
Предупреждения: Караваев, 23, Альварес, 55, Ткачёв, 69
"Зенит" в гостях обыграл "Арсенал"
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