Он вернулся. Азмун прервал безголевую серию, приколотив «Арсенал»

Ущемлённой команде Черевченко помог «Спартак». Живший без побед девять матчей в чемпионате подряд «Арсенал» приехал к новой московской команде и продемонстрировал, что у Тедеско есть проблемы с автобусами. Этот важный результат был накануне «Зенита», но вряд ли мог дать хоть серьёзную пищу для размышлений.
Против Петербурга, который, кстати, очень неважно провёл неделю до матча (ничья с ЦСКА, беспомощная игра против «Лейпцига»), туляки не могли действовать в похожем ключе хотя бы потому, что играли дома (хочешь или не хочешь, действовать активнее всё равно придется). Поэтому отталкиваться от игры против красно-белых или как-то её проецировать на следующий матч явно не стоило.
«Арсенал» начал домашний матч против очевидного фаворита активно и высоко (правда, недолго). Гости провели несколько минут слегка безалаберно, пока привыкали к непривычной территории, но перед штрафной держались всё равно крепко.
За весь целый тайм, несмотря на хорошее движение, хозяева так и не прошмыгнули к воротам Михаила Кержакова. В исполнении Тулы было два хороших удара - парированный вратарём «Зенита» от Горбатенко и неточный Ткачёва, - только на этом и заканчивается перечисление всех атакующих подвигов «Арсенала».
Попытки быстро развернуться и убежать, потому что «Арсенал» выпрямлялся чем ближе к перерыву, тем меньше, ни к чему не привели, а в центре внимания оказывались жесткие столкновения. Старательно закрываемый защитниками Артём Дзюба не жалел бывших партнёров, хотя никакой грязи в его действиях не было.
Матчи «Зенита» в Туле последнее время складывались огненно (4:2 в пользу хозяев, ничья 3:3), но в этот раз надежд из-за формы «Арсенала» на результативную перестрелку было не очень много. Тем более впереди возникали сложности и у «Зенита».
Дзюбу держали плотно, а команда в общем и целом играла просто и недостаточно быстро, но от опасности хозяйские ворота это не спасло. Сначала Иванович добивал вплотную после выстрела со штрафного Ракицкого, но Егор Шамов раскинул тело и потащил. Затем вратарь успел выйти из ворот, прежде чем Азмун пропихнул мяч дальше.
Егор Шамов - главная звезда «Арсенала» на данный момент. Он дебютировал в премьер-лиге пару туров назад в Грозном и уже во втором своём матче выдал мощь на «Открытии». С «Зенитом» он всё-таки пропустил, но в первом тайме тащил на уровне матча со «Спартаком». Именно поэтому Роман Широков признал игрока самым полезным в этой встрече, несмотря на пропущенный и поражение.
Но в матче пришлось проявить себя и другому вратарю, который за последние недели вытеснил Андрея Лунева в запас, но уже после перерыва. Михаил Кержаков погасил выход один на один Кангвы, а в одной из следующих атак состоялся первый (и последний) гол встречи.
На второй тайм «Арсенал» вышел и принялся окончательно окапываться перед штрафной: и был за это моментально наказан. Проблему низкого блока «Зенит» в конкретном эпизоде решил очень легко - подключением Караваева.
Азмун легко прервал безголевую серию из пяти матчей.
«Арсенал» бросился отыгрываться, но почти сразу чуть не получил контрольный - Дзюба и Азмун выходили два в одного, но Артём ужасно распорядился моментом.
У питерского лидера вообще шло не очень. Ещё за пятнадцать минут до окончания основного времени Караваев шёл на вторую голевую, но Дзюба подыграл себе рукой в штрафной, хотя позиция была отличная. В перерыве Артём то ли действительно сетовал, то ли смеялся, что ветер дует в лицо, поэтому тяжело играть, но после перерыва команды поменялись половинами поля.
Из-за упущенных возможностей (как это всегда и бывает) фанатам «Зенита» пришлось здорово понервничать. Уже в компенсированное время Ломовицкий мог сравнивать счёт и обламывать Петербург в последний момент, но арендованный у «Спартака» хавбек пробил очень бесхитростно - Кержаков потащил.
А ведь Тула могла окончательно убедить, что «Зениту» на её поле лучше не соваться.
Чемпионат России, 16 тур
"Арсенал" - "Зенит" 0:1
Гол: Азмун, 63
"Арсенал": Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич (Ломовицкий, 49), Костадинов, Кангва.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин (Дриусси, 46), Барриос, Дзюба (Кузяев, 90), Азмун.
Предупреждения: Караваев, 23, Альварес, 55, Ткачёв, 69
Фото: ПФК "Арсенал",