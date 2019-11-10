Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал работу судьи в матче 16-го тура чемпионата России с "Уфой".
"Честно говоря, ещё не обсуждали тему с неназначенным пенальти. Надо ещё раз внимательно посмотреть повтор. Дальше будем решать, стоит ли обращаться в РФС по поводу судейства. Слова Федотова про арбитраж? Не могу ничего сказать, я с ним пока не разговаривал и интервью не смотрел.
Вообще судейство к командам из второй половины всегда предвзятое! Все время вспоминаю наш матч с "Крыльями". Ну совсем безобразное судейство было. И сейчас мы подучили ответ, что ничего такого не было. Никто после плохого судейства не несёт ответственности. А для каждой команды потеря очков очень существенна.
Что-то неладное творится в судейском корпусе. Ну явно предвзятое отношение к некоторым командам", - цитирует Кияева Sport24.ru.
Президент "Оренбурга": у судей в РПЛ явно предвзятое отношение к некоторым командам
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