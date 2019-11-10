Президент ФК "Оренбург" Владимир Киеяв поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0).
"Игра была хорошей, получились такие качели. В середине поля действовали вообще хорошо, не ошибались. Однако с реализацией — как всегда. Доходят до штрафной и дальше боятся брать на себя ответственность. Ударов тоже было очень мало. Повезло, что удар Козлова пришелся в перекладину и отскочил не совсем удачно для "Уфы". Счет по игре, слишком высока сегодня была цена ошибки, поэтому обе команды играли в осторожный и закрытый футбол.
Мы сейчас вышли на восьмом месте. Хотелось бы замахнуться на зону Лиги Европы, посмотрим, получится ли. Вторая половина идет очень плотно, тут от еврозоны до вылета рукой подать. Надеюсь, в перерыве на сборные главный тренер поработает с командой, надо улучшать реализацию, увеличивать количество ударов и вообще играть как-то поострее", - цитирует Кияева Sport24.ru.
Президент "Оренбурга": хотелось бы замахнуться на зону Лиги Европы
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