Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Краснодара" на матч 16-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Мурило, Рыбус — Коломейцев, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Мариу — Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Куликов, Тугарев, Магкеев, Смолов.
"Краснодар": Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Камболов, Фернандеш, Вилена — Сулейманов, Берг, Ари.
Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайю, Намли, Игнатьев.
"Локомотив" - "Краснодар": стартовые составы команд
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