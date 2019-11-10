МИД России отреагировал на информацию о проблемах с получением виз США футболистами "Спартака".
Ранее владелец московского клуба Леонид Федун сообщил, что красно-белые намерены отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет с 13 по 20 января в Орландо, так как посольство США отказывается выдавать визы игрокам.
"Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, — недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США", - цитирует источника в МИД РФ ТАСС.
МИД - об отказе США выдать визы игрокам "Спартака": очевидное использование политических ресурсов
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