- Возвращение Алана Дзагоева? Он достаточно хорошо готов физически. Он давно тренируется. Для на нас это долгожданное возвращение. Как только он игровой ритм поймает, мы cможем где-то посмотреть и сыграть в три центральных защитника, учитывая нашу группу атаки.
Мы его ждали и надеемся, что Алан поможет нам в осенне-зимних матчах. Физику тяжело оценивать, ему надо скорее игровой ритм поймать, - приводит слова тренера ЦСКА корреспондент Rusfootball.info
Гончаренко: мы ждали Дзагоева и надеемся, что Алан поможет нам в осенне-зимних матчах
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возвращение на футбольное поле Алана Дзагоева. Напомним, полузащитник не играл в официальных матчах больше года
Фото: ПФК ЦСКА
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