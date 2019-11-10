Гончаренко: надо делать то, что лучше умеешь - работать с командой и не смотреть на судейство

В перерыве казалось, что не хватает немного эмоций. Удалось их найти. Обляков был лидером сегодня, он развернул эту игру во втором тайме.
- Будете концентрироваться на Кубке России?
- Почему нет? Обязательно будем это делать. Тем более это дерби со «Спартаком». Независимо от того, какая это стадия, болельщики наши будут требовать хорошей игры и прохода дальше. Мы не списываем Кубок со счетов. Мы много сил потратили как во Владикавказе, так и с «Уфой». Надо пробовать двигаться дальше.
Мой разговор с арбитром в перерыве? Если обратить внимание на мои высказывания после матчей, в меньшей степени они касаются судейства. Если ты начинаешь увлекаться судейской темой, начинаешь терять стандартные положения своей команды, оборону, атаку, поэтому надо делать то, что лучше умеешь - работать с командой и не смотреть на судейство, - приводит слова тренера ЦСКА корреспондент Rusfootball.info
Напомним, что в перерыве матча "Сочи" - "ЦСКА" (2:3) у тренера произошёл конфликт с арбитром встречи Васильевым.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика, 18+
Ганчаренко и судьи. Беседа в перерыве. pic.twitter.com/Fbezr3Ev9T— Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) November 10, 2019