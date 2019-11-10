Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).
"Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно. У нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате.
Видимо, не то, что заигрались, а переигрались и открылись. Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику", - цитирует Точилина "Чемпионат".
Точилин: ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков
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