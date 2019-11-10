"Локомотив" и "Краснодар" обменялись забитыми мячами

В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.



Чемпионат России



16 тур



Гол: Крыховяк, 41 - Берг, 45+2



"Локомотив": Гильерме — Вл. Игнатьев, Хеведес, Живоглядов, Рыбус — Коломейцев, Крыховяк (Ан. Миранчук, 46), Ал. Миранчук, Жемалетдинов (Куликов, 71), Мариу — Эдер (Смолов, 55).



Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Куликов, Тугарев, Магкеев, Смолов.



"Краснодар": Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Камболов (Олссон, 65), Фернандеш, Вилена — Сулейманов, Берг (Ив. Игнатьев, 73), Ари (Уткин, 80).



Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайю, Намли, Игнатьев.



Предупреждения: Мариу, 19, Рамирес, 27, Спаич, 40, Ари, 45, Берг, 48, Жемалетдинов, 52, Вл. Игнатьев, 65, Олссон, 70, Куликов, 72