"В нашем чемпионате невозможно себя спокойно чувствовать. Есть очень сильная конкуренция, пять команд претендуют на место в тройке, никто не хочет уступать. А те, кто не входит в эту пятёрку, тоже не дают никому спуска. Могут выиграть, как «Тамбов» выиграл у "Ростова". Нам предстоит ещё много сюрпризов от таких команд, как "Тамбов", "Уфа", "Сочи". И это интересно, когда последняя команда может выиграть у первой.
До зимней паузы у нас осталось три важных мачта — с "Рубином", "Спартаком" и "Динамо". Будем отдавать все силы, чтобы набрать максимум очков.
На время паузы на сборные не будем проводить матчи с зарубежными командами, хотя были варианты. Мы лучше двусторонку сыграем на щелбаны", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Медведев: в чемпионате России невозможно себя спокойно чувствовать
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что команда не может себя чувствовать спокойно, несмотря на отрыв от конкурентов в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Спорт день за днем"
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