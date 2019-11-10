Медведев: в чемпионате России невозможно себя спокойно чувствовать

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что команда не может себя чувствовать спокойно, несмотря на отрыв от конкурентов в Российской Премьер-Лиге.



Фото: "Спорт день за днем"