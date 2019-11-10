Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о травмах Мацея Рыбуса, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка.
"Рыбус и перед матчем был под сомнением. Вышел на разминку, но из-за мышечной боли играть не мог. У Крыховяка — что-то серьезное. Баринов после "Ювентуса" испытывал проблемы с голеностопом — из-за этого не провел ни одной тренировки и сегодня утром сказал, что не может играть", - цитирует Семина Sport24.ru.
Семин: у Крыховяка что-то серьезное
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