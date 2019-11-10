Хотели много голов, но никто не зажег. Оценки матча "Локомотив"-"Краснодар"

В центральном матче тура все свелось к суровой борьбе, а не к обилию голевых моментов и красивых комбинаций.

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"ЛОКОМОТИВ"

"КРАСНОДАР"

Избежал ошибок из матча с "Ювентусом". Был собран, сконцентрирован. Все 2 удара в створ, что бил "Краснодар", состоялись до перерыва. Удар от Камболова Гилерме потащил, а от Берга - нет.Бразилец, который занял позицию Чорлуки, держал планку на уровне хорвата. Хороший отбор, 4 перехвата, что на 2 больше, чем у Хеведеса. Немец то ли не мог привыкнуть к новому партнеру по обороне, то ли еще о чем-то думал. Но потерей позиции Хеведес грешил постоянно. Одна из ошибок чуть не привела к голу, когда Ари не попал в створ.Игнатьев был самым возрастным в линии защитников "Локо" на матче. Он на 10 лет старше Мурило. С опытом Владислав развил в себе и универсализм. Когда Рыбус получил на предматчевой разминке травму, именно Игнатьев был назначен закрывать его бровку. Почти справился с защитой (все-таки Ари делал голевой ассист с его фланга), в атаку побежал только после перерыва. Видимо, ждал отмашку. В глаза бросалось отсутствие игровых кондиций Живоглядова. Именно он смотрел футбол, когда из-за спины выскочил Берг и сравнял счет. А передача за боковую в стиле легендарного Романа Адамова - это топ. Только тот делал пас на Хиддинка, а Живоглядов - на рекламный щит.Не по правилам португалец отобрал мяч у Камболова. Но какая разница, если после этого команда забила гол? Из-за травмы Крыховяка Жоау Мариу пришлось играть в опорной зоне. Понятно, что разрушительных скиллов португальцу иногда не хватало. Но он и без них, за счет прекрасного чтения игры, справлялся со сдерживанием "Краснодара" по центру. Жемалетдинов классно комбинировал с Миранчуком до перерыва. Во втором тайме силы Рифата покинули, и он был заменен.Поляк сыграл и за себя, и за травмированного Баринова. Гол в ворота "Краснодара" вывел Крыховяка в лучшие бомбардиры "Локо", а Ари грязным фолом отправил Гжегожа в лазарет. Если бы не травма поляка, то не факт, что "Краснодар" уехал бы из Москвы с ничейным результатом. Коломейцев справился с функциями Баринова. 5 отборов - самый высокий результат матча. Странно, что Миранчука признали лучшим игроком встречи. Да, Алексей, почти как Месси, исполнил стандарт, практически стал автором ассиста на Крыховяка. Но для десятки 0 ключевых передач - это плохо.0 ударов по воротам, 40% выигранных верховых единоборств. Настоящий Эдер остался на поле против "Ювентуса" и на "Краснодар" не выходил.Антон Миранчук занял место Жоау Мариу на левом фланге, и этот край у "Локомотива" перестал работать. От Смолова требовалось больше активности. Но после травмы Федор пока не особо готов.1 удар в створ, который стал голевым. "Локомотив" оказался плохим работодателем для Сафонова, практически не напрягая его.Спайич совершил роковой фол, после которого "Локо" забил. Помимо нарушения защитник нарвался еще на ненужный горчичник за разговоры, а из-за этого сбавил в агрессивности после перерыва. Мартынович выглядел глыбой в обороне "Краснодара". 4 выноса, 3 перехвата. Капитан "быков" ни разу не провалился в единоборствах.Во втором тайме тренерский штаб подгонял Сергея Петрова. Но защитник "Краснодара" сподобился лишь на один-единственный кросс за все 90 минут. Фланговый защитник без обостряющих передач - это слабо. Рамирес, в отличие от коллеги, сделал 6 навесов в штрафную "Локо". Но в первом тайме на его фланге хозяйничали Миранчук и Жемалетдинов.Камболов проиграл мяч в центре поля Жоау Мариу (по мнению хавбека "Краснодара" и всех остальных, с нарушением правил, по мнению Безбородова, нет), и "Локомотив" убежал в атаку, в которой заработал голевой штрафной. Слабые цифры Руслан показал в передачах - только 73% точных. Вилена был гораздо полезен при разгоне атак, но в разрушении голландец проседал. Ни одного отбора не совершил за 90 минут.Португалец на кураже после "Трабзонспора" начал матч крутой передачей на Берга, которую швед, что неудивительно, запорол. После перерыва его великолепный пас загубил уже Ари. При всех ключевых передачах именно Ману упустил Крыховяка, когда тот забивал. У Шапи до перерыва были красивые цифры - 100% точность передач. Но если посмотреть на них вооруженным глазом, то всего 3 паса делались в финальной трети и ни одной под удар. Шапи добавлял атакам скорости, а вот ударами не поразил (всего лишь один). Ари провел неоднозначный матч. С одной стороны, с его ключевой передачи забил Берг. С другой стороны, он сам не реализовал роскошный момент и еще травмировал Крыховяка.Исправился за загубленный в начале матча момент фирменным голом на опережение. Во втором тайме мог оформить дубль, но с выгодной позиции не попал в ворота (там еще судьи зафиксировали "липовый" офсайд).Олссон добавил в центре, чего не хватало при Камболове. Швед стал лучше контролировать мяч. Игнатьев имел великолепный момент, который джокер "Краснодара" обязан был реализовать.