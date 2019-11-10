"Важная домашняя победа с моим маленьким спартаковцем", — написал 26-летний футболист в инстаграме.
Жиго - о матче с "Крыльями": важная победа с моим маленьким спартаковцем
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго опубликовал пост, посвящённый победе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов".
"Важная домашняя победа с моим маленьким спартаковцем", — написал 26-летний футболист в инстаграме.
"Важная домашняя победа с моим маленьким спартаковцем", — написал 26-летний футболист в инстаграме.
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