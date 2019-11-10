Жиго - о матче с "Крыльями": важная победа с моим маленьким спартаковцем

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго опубликовал пост, посвящённый победе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов"."Важная домашняя победа с моим маленьким спартаковцем", — написал 26-летний футболист в инстаграме.