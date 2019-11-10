Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
"Первый тайм был больше за "Локомотивом", а вторую половину встречи мы провели хорошо, у нас было много моментов. Думаю, мы были ближе к победе.
Фернандеш не афишировал, что для него это будет интересный матч, но мы понимаем, что для тех, кто играет против своей бывшей команды, подобные встречи очень важны. Но персонально мы с ним ничего не обсуждали.
У нас есть три качественных нападающих, почему бы их не использовать? Мы понимаем, что для нашей команды сейчас не лучшая ситуация, поэтому мы стараемся использовать все возможности.
С лавки показалось, что во время гола "Локомотива" был фол. Но детально этот эпизод мы пока не рассматривали", - цитирует Матвеева "Чемпионат".
Матвеев: 1-й тайм был больше за "Локомотивом", а 2-й "Краснодар" провёл хорошо
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»