Дзагоев, не игравший более года в официальных матчах, появился на поле на 85-й минуте, заменив Николу Влашича.
"Я долго ждал возвращения, долго к этому шел, почти год не играл в официальных матчах, поэтому, выходя на поле, немного волновался. Тяжело по такому матчу выходить, когда разница всего в один гол, и в то же время нужно помочь команде, сохранить мяч. Ноги были непослушными, но самое важное, что мы победили.
У меня был очень сложный период, то колено, то еще что-то… Надеюсь, все это позади, буду на это настраиваться. Тяжело не только физически, но и психологически. Когда выходишь на тренировку, невозможно все выкинуть из головы и думать, что у меня все нормально. Надеюсь, что от игры к игре наберу форму и помогу команде.
Когда смогу выйти в основе? Я уже поназагадывался в этом плане, не хочу загадывать. Все пойдет своим чередом: от тренировки к тренировке, от игры к игре. Думаю, не за горами тот день, когда я наберу форму", — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе ЦСКА.
Дзагоев: не хочу загадывать, когда выйду в основе. Уже назагадывался
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свое возвращение на футбольное поле, которое случилось в матче 16-го тура РПЛ против "Сочи" (3:2).
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
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