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Бубнов рассказал о прогрессе Смолова

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал ничью "Локомотива" и "Краснодара" (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

"Игра получилась вязкая. Если бы "Краснодар" не забил, то неизвестно, что бы было. Но он быстро сравнял. Команды старались играть на встречных курсах все 90 минут, поэтому матч получился напряженный.

"Краснодар", хоть и восстанавливался на день меньше после матчей еврокубков, потерял меньше сил. Футболисты выглядели эмоционально лучше после победы над "Трабзонспором", чем "Локомотив" после обидного поражения от "Ювентуса". Плюс у "Локо" много травмированных, поэтому результат закономерен.

Впервые после травм вышел Федор Смолов, и его мастерство было видно. Он продуктивно играет в пас и прибавил в этом плане по сравнению с игрой в "Краснодаре". Его появление добавит атакующего потенциала команде в ближайших матчах. То же самое можно сказать про Антона Миранчука. Он стабильно выступал до травмы, вызывался в сборную, но повреждение помешало ему прогрессировать дальше. Сегодня он вышел и ничего не испортил, так что сыграл неплохо", — цитирует Бубнова Sportbox.

"Локомотив" (31 очко) поднялся на 2-ю строчку в таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на 5 очков. "Краснодар" (30) занимает 5-е место.


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Теги: Бубнов Смолов Краснодар Локомотив
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