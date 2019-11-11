Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и "Сочи".
Главный тренер московской команды Виктор Гончаренко был сильно недоволен рядом судейских решений и во время перерыва игры в грубой форме высказался в адрес арбитра матча Станислава Васильева. Эти слова попали в трансляцию встречи, теперь их рассмотрят на заседании КДК РФС.
"Были в этом туре и хорошие решения, но по факту мы огорчены.
Гончаренко после матча с "Сочи" мне не звонил. Решение поставить пенальти мы поддерживаем. Были схожие моменты в штрафной, где мы признавали, что должен был быть пенальти.
Насчет второго гола в ворота "Сочи" не могу со 100-процентной уверенностью сказать. Качество трансляции не дает полной картинки. На мой взгляд, гол забит верно. Последнее касание мяча было в линию. У нас есть ширина линии в 12 см и диаметр мяча в 36 см. Если мяч чуть касается линии, значит он находится в поле. Мы поддерживаем решение арбитра. У нас нет такого видео, которое доказало бы, что он не прав.
Рука Лагатора? Арбитр правильно продолжил игру", — передает слова Егорова Sport24.
Егоров: Гончаренко после матча ЦСКА с "Сочи" мне не звонил
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