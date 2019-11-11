Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление полузащитника "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура РПЛ с "Динамо".
Владимир Рыков "подставился" под соперника, и Зуев наткнулся на динамовского защитника.
"Удаление Александра Зуева ошибочно. Вторую желтую карточку показывать не надо было, но арбитр не видел, что у него происходило за спиной и показывал предупреждение по мнению ассистента, а он не полностью видел картинку. Ассистент решил, что Зуев нарушил на Рыкове, но на видео видно, что Владимир сам подставил ногу", — передает слова Егорова Sport24.
Егоров: удаление Зуева ошибочно. Арбитр не полностью видел картинку
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