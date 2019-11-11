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Уткин: "Спартак" и "Динамо" снова готовы быть фактором в чемпионской гонке

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о положении "Спартака" и "Динамо" после смены главных тренеров.

"И "Спартак", и "Динамо" сейчас перегруппировали силы, и они снова готовы быть фактором в чемпионской гонке. Фактором, потому что они так или иначе готовы отбирать у кого-то очки.

Я думаю, что важнейший отрезок чемпионата сейчас – это два домашних матча "Зенита" на финише первой части сезона со "Спартаком" и "Динамо". Потому что и для тех, и для других это мало того что матчи с лидером и принципиальным соперником, это ещё и возможность себе подтвердить, что ты находишься на правильном пути. Вот если "Зенит" пройдёт этот заслон, я думаю, дальше уже можно будет особо не оглядываться даже на то, что с "Ростовом" игра в последнем туре", — приводит слова Уткина "Чемпионат", ссылаясь на его ролик на канале в YouTube.


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Теги: Уткин Спартак Динамо
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