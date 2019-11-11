Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился впечатлениями от выступлений за клуб в последнее время.
— Удивлены, что так часто выходите на поле в клубе при Тедеско?
— Удивлен — неправильное слово. Не думаю, что футболист, выступающий в премьер-лиге, должен как-то удивляться. Рад — вот это более правильное слово.
— Но при Олеге Кононове вам столько практики не давали.
— Просто всему свое время. Когда-то ты играешь, когда-то — нет. И здесь, повторю, не нужно удивляться. Просто нужно доказывать, тренироваться и наслаждаться.
— То, что вас регулярно меняют в концовках, связано с физическим состоянием? Или с тактикой?
— Это лучше спросить у Тедеско. Но если говорить о форме, то единственный матч, где действительно наелся — встреча с «Локомотивом». А так меня более-менее хватало, — цитирует Умярова "СЭ".
Умяров: не удивлён, а рад тому, что часто играю при Тедеско
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