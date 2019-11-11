Из общей суммы 201 миллион Глушаков требует взыскать за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 миллиона — за распространение слухов о нём, ещё 1 миллион — компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
В исковом заявлении о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении убытков и компенсации морального вреда, который приводит телеграм-канал Mash, говорится следующее:
"22 августа 2018 года ответчик с двумя неизвестными лицами ворвалась в сауну, где истец проводил свободное время со своей спортивной командой, специально спровоцировала скандал, выкривая различные реплики, засняла его на камеру телефона и в последующем распространила данное видео, которое содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь истца, его достоинство и деловую репутацию".
Глушаков через суд потребовал с бывшей жены 204 млн. Он утверждает, что был в сауне с командой
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал на свою бывшую жену Дарью в суд и требует с неё 204 миллиона рублей.
Фото: kp.ru
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