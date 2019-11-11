Глушаков через суд потребовал с бывшей жены 204 млн. Он утверждает, что был в сауне с командой

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал на свою бывшую жену Дарью в суд и требует с неё 204 миллиона рублей.

Фото: kp.ru