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Чалов: не расстраивался из-за того, что не ушёл из ЦСКА. Я здесь счастлив

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о том, не связан ли спад в его игре с тем, что клуб летом не отпустил его в английский "Кристал Пэлас".
Фото: Getty Images
— Всегда много тех, кому надо что-то обсуждать. И всегда от кого-то будет исходить негатив. Даже нечего на это ответить. Я никого не слушаю. Не обращаю внимания ни на хорошие, ни на плохие комментарии. У меня не было никаких расстройств из-за того, что я не ушел из ЦСКА, я здесь счастлив. Просто буду стараться выполнять свою работу качественно. И я очень рад, что в Сочи получилось забить.

— Вы не забивали с сентября. После гола в Сочи стало легче?

— Конечно! Когда не забиваешь на протяжении столького времени, желание поразить ворота только возрастает. Рад, что мой мяч принес победу.

— Безголевая серия сильно давила?

— Всегда идет негатив со стороны, когда команда не выигрывает, и мы все это прекрасно понимаем, ничего нового в этом нет. Много писали, кричали и считали, как долго я не забивал. Но еще раньше, когда тоже была неприятная серия, я научился абстрагироваться от внешнего давления. Хотя это не отменяет того, что я рад голу, — приводит слова Чалова Sport24.


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Теги: Чалов ЦСКА Кристал Пэлас
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