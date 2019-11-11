— Я вообще не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение. Ладно, в Сочи не было VAR и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там все однозначно! Такого не должно быть, — цитирует Чалова Sport24.
Встречу между "Зенитом" и ЦСКА обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым, матч в Сочи - бригада Станислава Васильева.
Чалов: не понимаю, как при ВАР можно было не разобрать удаление Бийола и фол Азмуна
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал работу арбитров в матчах своей команды против "Зенита" (1:1) и "Сочи" (3:2).
Фото: ПФК ЦСКА
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