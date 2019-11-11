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Дриусси: общаюсь с партнёрами на англоиндейском

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, как общается с партнёрами по команде, не знающими испанский язык.

— Бригада аргентинцев в «Зените» сократилась до трех человек. С кем еще общаетесь, кроме Краневиттера и Мамманы?

— Я много общаюсь с теми, кто знает испанский, — с Дугласом, Осорио, Вильмаром, — но, разумеется, стараюсь говорить и со всеми остальными: чуть-чуть на английском, чуть-чуть на русском. Мне нравится это — такой общекомандный диалог очень важен.

— Иногда в подтрибунных помещениях перед матчами вас можно увидеть разговаривающим, например, с Дзюбой и Ивановичем. На каком языке говорите?

— У меня очень хорошие отношения с ними, как и с Азмуном, и с Кокориным, например. Мы, аргентинцы, называем тех, кто плохо знает английский и говорит на нем как может, перемешивая с испанским, — то есть в первую очередь самих себя — англоиндейцами. Вот на таком англоиндейском языке мы все и общаемся, ха-ха.

— Вы же по-русски уже немного говорите?

— Да, я немного подтянул русский! Когда ты постоянно слышишь какие-то фразы, отдельные слова, то стараешься повторять их, спрашиваешь, что они значат. «Доброе утро», «здравствуйте», «спасибо большое», «до свидания», «спокойной ночи». Знаю уже достаточно, пытаюсь общаться, — цитирует Дриусси пресс-служба «Зенита».


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Теги: Дриусси Зенит
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