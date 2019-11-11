"Динамо" ответило на обвинения в неподобающем поведении

Московский клуб выступил с заявлением по поводу обвинений в оскорблениях представителей "Рубина". Ранее сообщалось, что по ходу матча против "Рубина", когда Шиманьски забил гол, со скамейки гостей звучали нецензурные крики в адрес казанской команды:



- Футбольный клуб "Динамо-Москва" с большим уважением относится ко всем участникам футбольного сообщества, всем своим коллегам, представителям средств массовой информации.



В своей работе мы исходим из того, что соблюдение этических норм является одним из главных принципов взаимодействия и сотрудничества.



В этой связи считаем недопустимым безосновательно приписывать сотрудникам нашего клуба якобы имевшие место оскорбительные выражения в адрес представителей ФК "Рубин" и в угоду кликабельности авторских материалов раздувать конфликт, для которого нет никаких поводов.



Призываем в рамках осуществления профессиональной деятельности не переходить в плоскость вседозволенности и оставляем за собой право защищать честь и достоинство своих сотрудников в юридическом поле, - сообщает официальный сайт бело-голубых.



В матче 16-го тура "Рубин" уступил московской команде 0:1.