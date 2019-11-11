Федун выразил отношение к работе Тедеско

Владелец "Спартака" прокомментировал работу нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско

Фото: Спартак

- С вопросом, как я оцениваю дебют Тедеско, обратитесь ко мне в декабре.



Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем.



Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим, — приводит слова Федуна "Комсомольская правда — Крым".



Напомним, что "Спартак" одержал при Тедеско три победы, один раз проиграл и один матч сыграл вничью.



На данный момент москвичи занимают шестое место в таблице и продолжают борьбу в Кубке России.