Федун выразил отношение к работе Тедеско

- С вопросом, как я оцениваю дебют Тедеско, обратитесь ко мне в декабре.
Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем.
Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим, — приводит слова Федуна "Комсомольская правда — Крым".
Напомним, что "Спартак" одержал при Тедеско три победы, один раз проиграл и один матч сыграл вничью.
На данный момент москвичи занимают шестое место в таблице и продолжают борьбу в Кубке России.
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Фото: Спартак
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