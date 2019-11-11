Аршавин заявил, что не согласен с Тедеско по позициям Бакаева и Зобнина

Бывший футболист Андрей Аршавин поделился мнением от игры красно-белых под руководством Доменико Тедеско

Фото: Матч ТВ

- Думаю, Тедеско определился с составом, найдя позиции для определенных игроков. Хотя я с ним по некоторым футболистам не согласен.



Если смотреть в будущее, то Бакаев все равно уйдет на фланг, он фланговый игрок. Мне сейчас начнут приводить его статистику и говорить про три голевые передачи за матч, но я остаюсь при своем мнении. Что касается Зобнина, то он, конечно, никакой не латераль.



А вот по Ларссону — наоборот. Раньше Джордан ничем не выделялся, а, оказывается, он центральный нападающий. Если у него есть эпизод, он его реализовывает.



Мне кажется, в «Спартаке» наладился климат. Сейчас все дают Тедеско лестные оценки, но я пока воздержусь. В целом «Спартак» нормально провел этот отрезок. После Кононова болельщики хотели более эмоционального и более вовлеченного в игру тренера, как Тедеско, - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".