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Аршавин заявил, что не согласен с Тедеско по позициям Бакаева и Зобнина

Бывший футболист Андрей Аршавин поделился мнением от игры красно-белых под руководством Доменико Тедеско
Фото: Матч ТВ
- Думаю, Тедеско определился с составом, найдя позиции для определенных игроков. Хотя я с ним по некоторым футболистам не согласен.

Если смотреть в будущее, то Бакаев все равно уйдет на фланг, он фланговый игрок. Мне сейчас начнут приводить его статистику и говорить про три голевые передачи за матч, но я остаюсь при своем мнении. Что касается Зобнина, то он, конечно, никакой не латераль.

А вот по Ларссону — наоборот. Раньше Джордан ничем не выделялся, а, оказывается, он центральный нападающий. Если у него есть эпизод, он его реализовывает.

Мне кажется, в «Спартаке» наладился климат. Сейчас все дают Тедеско лестные оценки, но я пока воздержусь. В целом «Спартак» нормально провел этот отрезок. После Кононова болельщики хотели более эмоционального и более вовлеченного в игру тренера, как Тедеско, - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".


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