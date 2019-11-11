Евсеев: Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против "Сочи" (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью "делать лицо попроще" и принимать критику.

Фото: ФК "Уфа"

"Правильно он сказал. Попроще лицо сделайте. Судейство — человеческий фактор, никто его не отменял. Ошибок в каком-то чемпионате больше, в каком-то меньше. А от кого зависит — я не знаю. Категории, квалификации, с умыслом или без — я в это не лезу. Но Гончаренко правильно сказал. Один судья может поговорить, объяснить или выслушать, но есть и такие, которые считают свое мнение единственным правильным", — сказал Евсеев в эфире "России 24".