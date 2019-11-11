Евсеев назвал причину, по которой предвзято относится к журналистам

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, почему ему неинтересно отвечать на некоторые вопросы журналистов.



"Смотря спортивные передачи на разных каналах, иногда улыбаешься. Иногда ваши коллеги начинают заострять внимание на том, на этом. А пришел [Рашид] Рахимов и на раз-два рассказал, как и что. Все правильно: соперники, которые могут играть в постепенную атаку, большими силами пытаются нас вскрыть, и у них образуются зоны, которыми мы стараемся воспользоваться. Но мы не отсиживаемся в обороне. После каждого отбора мы стараемся доставить мяч в атакующую фазу.



Наверное, с неподготовленностью журналистов все и связано. И во второй, в первой лиге было такое. Может, кто-то из журналистов специально это делал. Мне хочется отвечать на профессиональные вопросы об игре и тактике, а не говорить про то, кто что сделал вчера и что с футболом вообще не связано. Но я понимаю, что это современная жизнь, где интересно больше лайков", — сказал Евсеев в эфире "России 24".