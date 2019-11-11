» » Евсеев назвал причину, по которой предвзято относится к журналистам

Евсеев назвал причину, по которой предвзято относится к журналистам

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, почему ему неинтересно отвечать на некоторые вопросы журналистов.

"Смотря спортивные передачи на разных каналах, иногда улыбаешься. Иногда ваши коллеги начинают заострять внимание на том, на этом. А пришел [Рашид] Рахимов и на раз-два рассказал, как и что. Все правильно: соперники, которые могут играть в постепенную атаку, большими силами пытаются нас вскрыть, и у них образуются зоны, которыми мы стараемся воспользоваться. Но мы не отсиживаемся в обороне. После каждого отбора мы стараемся доставить мяч в атакующую фазу.

Наверное, с неподготовленностью журналистов все и связано. И во второй, в первой лиге было такое. Может, кто-то из журналистов специально это делал. Мне хочется отвечать на профессиональные вопросы об игре и тактике, а не говорить про то, кто что сделал вчера и что с футболом вообще не связано. Но я понимаю, что это современная жизнь, где интересно больше лайков", — сказал Евсеев в эфире "России 24".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Евсеев УФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Манчини не намерен вызывать Балотелли в сборную Италии ради заявления против расизма
Игрок "Шахтера" рассказал о мыслях покинуть Украину из-за расизма
Евсеев объяснил свою фразу о смысле футбола без голов 2
Васильев: спросил Мендеша: "Что же ты не продал Дзюбу?". Он переспросил: "Кого-кого? А, этого?" 3
Крал рассказал, что думает об интересе к себе со стороны английских клубов
Широков: "Спартак" при Тедеско стал лучше 8
Евсеев назвал причину, по которой предвзято относится к журналистам
Крал: Тедеско — отличный тренер, несмотря на свой возраст 2
Часть игроков "Арсенала" потеряла уважение к Джаке после инцидента с болельщиками
Марез: из-за "Лестера" я потерял два года. В 2016 году у меня была договоренность с "Арсеналом"
Евсеев рассказал о давлении Черчесова на клубы РПЛ
Акинфеев может согласиться вернуться в сборную России 15
"МЮ", "Барселона" и "Атлетико" следят за 17-летним игроком "Ренна". Он стоит 30 миллионов евро 2
Евсеев: Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще 2
Экс-тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Фиорентину"
Венгер: был бы рад Месси и Роналду в "Арсенале", но это уже фэнтези-футбол
"Мне жены так через день говорили". Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям 5
Промес одним словом охарактеризовал Карреру, Федуна и экс-партнеров по "Спартаку" 8
Матюиди сломал ребро
Ракитич получил травму на тренировке
Ловчев: отлично понимаю Гончаренко! 5
Источник: Адиев может возглавить "Чайку" 1
"Гэлакси" хочет сохранить Ибрагимовича
Аршавин заявил, что не согласен с Тедеско по позициям Бакаева и Зобнина 12
Манчини: Балотелли в сборной? Вызову его, когда он будет этого заслуживать, а не для заявления против расизма 1
Первый канал покажет матч Сан-Марино - Россия 2
Агент Баринова: последние матчи Дмитрий проводил на уколах
Черчесов: шансы на победу с Бельгией оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой 1
Джака может перебраться в "Милан"
Васильев считает, что "Монако" сможет заработать на Головине 5
Все новости