"Урал" вылетел на Кипр, где будет готовиться к матчу 17-го тура российской Премьер-лиги со "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов рассказал, что команда будет работать вдали от дома.
"Урал" полетел на Кипр в полном составе. Лишь Вараздат Ароян и Денис Поляков остались дома. Оба вызваны в сборные своих стран. Вместе с основным составом "шмелей" учебно-тренировочный сбор на Кипре проведут молодые игроки, выступавшие в этом сезоне за дублирующие команды: Сергей Кротов, Сергей Серченков, Илья Некрасов, Илья Клементьев и Александр Щербаков.
В Екатеринбург команда вернется 22 ноября, за два матча до игры со "Спартаком". Матч "Урал" — "Спартак" состоится 24 ноября.
"Урал" вылетел на Кипр, где будет готовиться к "Спартаку"
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