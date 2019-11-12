Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что будет выступать против перехода братьев Алексея и Антона Миранчуков в "Зенит". Ранее гендиректор питерцев Александр Медведев сообщил, что переговоры о продлении контракта с обоими отложены.
"Я буду категорическим противником этого. Я сам поеду в "Локомотив" и буду говорить с Миранчуками, чтобы они этого не делали. Для них это будет смертельно. При всех своих плюсах Миранчуки могут в одной игре сверкнуть, а в другой уйти в тень. В "Зените" на лавку посадят, и все, пропали Миранчуки. Точно так же было с Полозом. В первых играх за "Зенит" блеснул, потом одну-вторую провалил, и больше шансов ему практически не давали.
Что такое хороший вариант для Алексея Миранчука? Можно в чемпионат Италии. Например, в "Ювентус". Если, конечно, позовут. Не думаю, что английский вариант будет хорош для Миранчуков. Они — элегантные игроки. Скорее, им подойдет испанский вариант. Из первой пятерки-шестерки.
Если "Зенит" предложит "Локомотиву" хорошие деньги за братьев Миранчуков? Никогда не говори никогда. Но для них это не очень хороший вариант. Когда Миранчуки собрались в Казань, я был на сборе "Локомотива" в Марбелье. Разговаривал с их агентом Павлом Андреевым, самими братьями. И высказывал им одну и ту же мысль: нельзя идти в "Рубин", не надо торопиться. У меня была информация, что там предстоит перезагрузка и не будет больших денег. Начнутся срывы контрактов и неурядицы в команде", — цитирует Наумова "Спорт день за днем".
Экс-президент "Локо" Наумов: поеду и буду говорить с Миранчуками, чтобы не переходили в "Зенит"
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