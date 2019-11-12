Ткаченко - о самом успешном сезоне "Крыльев": были первыми, кто сделал это в русском футболе

Президент компании ProSportsManagement и бывший руководитель "Крыльев Советов" Герман Ткаченко поделился воспоминаниями о завоевании самарским клубом бронзовых медалей чемпионата России, что произошло ровно 15 лет назад — 12 ноября 2004 года."15 лет назад, 12 ноября 2004 года, Александр Анюков забил победный гол в Раменском "Сатурну", и "КС" впервые в своей истории выиграли медали чемпионата России — бронзовые. Помню и картинку того дня, и свои ощущения так четко, что кажется, это было буквально вчера. Это по-прежнему является моим самым большим профессиональным успехом.Я не люблю возвращаться в прошлое, жить какими-то воспоминаниями, былыми успехами. Но нужно отметить, что те «Крылья» стали заметным явлением в нашем футболе благодаря новизне, свежести, открытости, ставке на зрелищный футбол и особым отношениям с болельщиками. Все это, а также интересная селекция, не только обеспечило высокую даже по сегодняшним меркам посещаемость, но и сделало «Крылья» второй любимой командой во всей стране.Я хочу много что вспомнить, но остановлюсь на первый взгляд на совсем незначительных моментах, которые происходили в тех «Крыльях»: динамичное яркое предматчевое шоу, реклама клубного сайта на игровых футболках, прямая трансляция из раздевалки команды, мотивационный круг футболистов перед началом матча (за это отдельное спасибо Владу Радимову), первый «провинциальный» выезд в 10.000 на финал Кубка.Многое из этого сейчас кажется совсем обыденным и в любом профессиональном клубе сегодня является нормой, но мне кажется, что мы были первыми, кто сделал это в русском футболе. ?Конечно, правильно было бы вспомнить и сказать спасибо каждому футболисту и сотруднику "Крыльев", знайте, я каждого помню и очень люблю. Но здесь упомяну лишь некоторых из них, тех, кто был рядом и разделял многие мои ценности: менеджеры Саша Федосеев и Яни Димитров, Арнольд Эпштейн и Лена Большакова, Володя Константинова и Макс Съестнов, Валерий Репин и многих-многих других. Отдельно хочу сказать о губернаторе Константине Титове, роль которого в становлении "Крыльев" была значительной, несмотря на наши расхождения в оценке того, что произошло после завоевания бронзы.Отдельные слова благодарности хочу сказать тренерам "Крыльев" Александру Тарханову и Гаджи Гаджиеву. Последний доказал, что не только является сильным тренером, но и мудрым человеком, который умеет ставить интересы команды выше своих, нет, не убеждений, а скажем, представлений, которые у него сложились до этого.Я должен сказать и о своих ошибках. Не смог конвертировать успех в хорошие отношения с властью и местным бизнесом, ввязался в битву кошельков, хотя оказался совершенно к этому не готов. Избежать этого тогда было сложно, в силу выбранного темпа, желания побеждать, двигаться вперед, в силу отсутствия опыта.Самым главным достоянием "Крыльев" всегда были болельщики. Все те успехи были возможны только благодаря им, и только благодаря болельщикам команда справляется с трудностями, в которых оказалась в последнее время.Сегодня, вспомнив 12 ноября 2004 года, мне приятно, что я имел прямое отношение к самому успешному сезону в истории клуба. Его верным и замечательным болельщикам искренне желаю пережить подобное еще не раз, по крайней мере, теперь понятно, что раз это было 15 лет назад, то может повториться и снова", - цитирует Ткаченко инстаграм ProSportsManagement.