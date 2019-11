Ткаченко - о самом успешном сезоне "Крыльев": были первыми, кто сделал это в русском футболе

View this post on Instagram

? В этот день 15 лет назад «Крылья Советов» @fckssamara завоевали бронзовые медали Премьер-лиги. Президент компании ProSportsManagement и бывший руководитель самарского клуба Герман Ткаченко @tkachenkogerman – о той бронзе: профессиональной и личной. «15 лет назад, 12 ноября 2004 года, Александр Анюков забил победный гол в Раменском «Сатурну», и КС впервые в своей истории выиграли медали чемпионата России – бронзовые. Помню и картинку того дня, и свои ощущения так четко, что кажется, это было буквально вчера. Это по-прежнему является моим самым большим профессиональным успехом. ? Я не люблю возвращаться в прошлое, жить каким-то воспоминаниями, былыми успехами. Но нужно отметить, что те «Крылья» стали заметным явлением в нашем футболе благодаря новизне, свежести, открытости, ставке на зрелищный футбол и особым отношениям с болельщиками. Всё это, а также интересная селекция, не только обеспечило высокую даже по сегодняшним меркам посещаемость, но и сделало «Крылья» второй любимой командой во всей стране. Я хочу много что вспомнить, но остановлюсь на первый взгляд на совсем незначительных моментах, которые происходили в тех «Крыльях»: динамичное яркое предматчевое шоу, реклама клубного сайта на игровых футболках, прямая трансляция из раздевалки команды, мотивационный круг футболистов перед началом матча (за это отдельное спасибо Владу Радимову @radimov02), первый «провинциальный» выезд в 10.000 на финал Кубка. Многое из этого сейчас кажется совсем обыденным и в любом профессиональным клубе сегодня является нормой, но мне кажется, что мы были первыми, кто сделал это в русском футболе. ? Конечно, правильно было бы вспомнить и сказать спасибо каждому футболисту и сотруднику «Крыльев», знайте, я каждого помню и очень люблю. Но здесь упомяну лишь некоторых их них, тех, кто был рядом и разделял многие мои ценности: менеджеры Саша Федосеев и Яни Димитров, Арнольд Эпштейн и Лена Большакова, Володя Константинова и Макс Съестнов, Валерий Репин и многих – многих других. Отдельно хочу сказать о губернаторе Константине Титове, роль которого в становлении «Крыльев» была значительной, несмотря на наши расхождения в оценке того, что произошло после завоевания бронзы». 1/2 ?