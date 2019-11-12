Промес: Каррера сделал "Спартак" чемпионом

Экс-футболист "Спартака", а ныне игрок "Аякса" Квинси Промес поделился мнением о бывшем главном тренере московской команды Массимо Каррере.



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— Он пришел в команду помощником, но после увольнения тренера [Дмитрия Аленичева] стал главным. Руководители клуба решили дать ему контракт, и он остался. Что я могу сказать? Он сделал нас чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно. У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом.— Мое мнение — да. Если у него была какая-то проблема, он подходил и решал ее прямо. Если, например, я чувствовал, что меня не устраивают какие-то вещи, я тоже мог пойти в кабинет Массимо и сказать об этом. Но ты не можешь сделать всех 23 игроков в составе счастливыми, так как играешь только 11.— Думаю, да. У него есть потенциал, чтобы стать топ-тренером. Он выиграл чемпионат и Суперкубок в России — это топ-результат.— Трудно сказать. Могу говорить только за то время, когда я сам был причастен к чему-то. Я помню большой баннер с изображением Карреры на трибуне. Такие вещи не давали нам забыть, кто тут главный тренер и кто он для фанатов.— Могу лишь отметить, что мы все вместе добились того, чего добились. Игроки, тренер, руководство, фанаты — все были вместе, и это дало результат.