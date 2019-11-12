Промес: может быть, однажды я вернусь в "Спартак"

Бывший футболист "Спартака", а ныне игрок "Аякса" Квинси Промес вспомнил о переходе из московской команды в "Севилью" летом 2018 года



Фото: "Советский спорт"

— У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в "Спартаке" всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.Я состоялся как игрок именно в "Спартаке", я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение "Севильи" и покинул "Спартак". Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами — и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в "Спартак", кто знает.