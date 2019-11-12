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Писарев: уговаривал Шейдаева выбрать сборную России, говорил, что у него есть шанс получить вызов

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, что в свое время пытался склонить форварда "Динамо" Рамиля Шейдаева сделать выбор в пользу сборной России.

"Он сделал выбор в пользу сборной Азербайджана, хотя я уговаривал его хорошо подумать и сделать свой выбор в пользу России. Я ему говорил, что у тебя есть шанс получить вызов в национальную команду. Но он выбрал Азербайджан, и я уважаю, его выбор. Желаю ему продолжить прогрессировать.

Мало играет в "Динамо"? Там тяжело сейчас. Команду лихорадит. Ну вот, недавно тренера сменили. Может, будет лучше как для "Динамо", так и для Рамиля. Он мне всегда нравился. Желаю ему удачи. У него есть все задатки, чтобы стать хорошим футболистом. Желаю ему заиграть в полной мере, если даже не в "Динамо", то в другом клубе", - цитирует Писарева azerisport.com.


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Теги: Писарев Шейдаев Сборная России
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