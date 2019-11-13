» » Крал: "Спартак" не выступает в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо

Крал: "Спартак" не выступает в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал в интервью Sport24 признался, что не жалеет о переходе в московский клуб из чешской "Славии", которая в нынешнем сезоне выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. 21-летний Крал перешел в стан красно-белых в сентября.

"РПЛ сильнее и лучше чешского чемпионата. И это сильно поможет мне, так как каждую неделю в России я играю очень сложный матч. Это повышает уровень мастерства. К тому же, сейчас в команду пришел очень хороший тренер, который передаст мне часть своего опыта. И вот все это вместе сделает меня сильнее и лучше.

Слежу ли за выступлениями "Славии" в Лиге чемпионов? Да, стараюсь смотреть игры. Но вот последнюю игру с "Барселоной" увидеть не смог — ужинал с другом. Так что потом пересмотрел хайлайты, прочитал пару статей о матче, обсудил игру с агентом. Но другие матчи — игру с "Боруссией", с той же "Барселоной" дома — я смотрел. Считаю, у "Славии" очень хорошая команда.

Конечно, Лига чемпионов, да еще и с такими соперниками — это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжелый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии. Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю — я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь", — заявил Крал.


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Теги: Крал Спартак
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