Полузащитник "Спартака" Алекс Крал в интервью Sport24 рассказал, какие три слова ему сразу приходят на ум, когда он слышит о России.
"Первое — большая! Когда я только приехал, был шокирован размерами улиц, зданий, расстояниями… Второе — многолюдная. Не знаю, сколько в России живет людей, в Москве, я слышал, более 12 миллионов. Представьте, в Праге живет только 1,5 миллиона, а во всей Чехии — 10 миллионов. Ну и третье — великие клубы. У "Спартака" очень богатая история со множеством трофеев. В Чехии, если вы попросите кого-то назвать российские клубы, вам тут же назовут "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Динамо", "Локомотив"… И не только в Чехии — во всеми мире, думаю. Если же вы спросите кого-то вне Чехии про наши клубы, назовут "Спарту", ну и максимум еще "Славию".
Ничего не знал о Москве, так как не был здесь раньше. Но я имел информацию о российской лиге, местных командах, о том, сколько из них играют в еврокубках. В общем, Россия для меня ассоциировалась, прежде всего, с футболом. А кроме этого, знал лишь, что зимой у вас очень холодно, ха-ха!" — сказал Крал.
Крал — о России: большая, многолюдная, великие клубы
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