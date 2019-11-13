КДК РФС сегодня рассматривал высказывания Гончаренко в адрес арбитра матча 16-го тура РПЛ "Сочи" — ЦСКА (2:3) Станислава Васильева. Перед началом второго тайма в подтрибунном помещении, где команды ожидали выхода на поле, тренер армейцев на повышенных тонах пообщался с главным судьей. Эпизод попал в трансляцию.
"По материалам СМИ КДК возбудил дело по поводу оскорбительного поведения Гончаренко в адрес судей. В данном случае мы говорим об употреблении ненормативной лексики. Виктор Михайлович сам лично был на заседании КДК. Свое поведение он объяснил эмоциональным состоянием и ошибками судей. При этом он сказал, что такое поведение недопустимо в его положение. Гончаренко извинился за свое поведение. Мы учли, что это с его стороны первое такое нарушение. Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них реальный, второй — условный. Плюс — штраф 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона", — передает слова Григорьянца Sport24.
Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них — условно
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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