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"Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. рублей по итогам матча со "Спартаком"

"Крылья Советов" были оштрафованы по итогам матча 16-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2). Об этом сообщает глава КДК Артур Григорьянц. Красно-белые также заплатят штраф.

"Футболисты "Крыльев Советов" получили два удаления. Это квалифицируется как неподобающее поведение команды. В связи с этим "Крылья" оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Главный тренер "Спартака". Тедеско за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей. А за выход Тедеско уже на поле, именно "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей", — передает слова Григорьянца корреспондент Sport24.

По ходу матча со "Спартаком" красные карточки получили Срдан Мияилович и Максим Карпов. Также главный тренер красно-белых Доменико Тедеско удостоился желтой карточки.


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Теги: Крылья Советов Спартак
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