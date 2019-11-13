"Крылья Советов" были оштрафованы по итогам матча 16-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2). Об этом сообщает глава КДК Артур Григорьянц. Красно-белые также заплатят штраф.
"Футболисты "Крыльев Советов" получили два удаления. Это квалифицируется как неподобающее поведение команды. В связи с этим "Крылья" оштрафованы на 100 тысяч рублей.
Главный тренер "Спартака". Тедеско за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей. А за выход Тедеско уже на поле, именно "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей", — передает слова Григорьянца корреспондент Sport24.
По ходу матча со "Спартаком" красные карточки получили Срдан Мияилович и Максим Карпов. Также главный тренер красно-белых Доменико Тедеско удостоился желтой карточки.
"Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. рублей по итогам матча со "Спартаком"
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