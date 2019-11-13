Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал решение полузащитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины, и его заявление, в котором хавбек говорит, что футбол стал большой политикой.
"Его решение восприняли агрессивно. Но не к решению, а к его заявлению. Скажу так: для меня то, что он не вызывается в сборную, воспринималось абсолютно естественно. Исходя из нынешней футбольно-политической ситуации. Зачем Ярослав решил сделать заявление именно в данный момент, не знаю. Может, он 10-летие своего дебюта в сборной таким образом отметил.
Была вот такая ситуация, все ее понимали, зачем ей было придавать новый импульс подобным заявлением? Непонятно. Естественно, это вызвало кучу своеобразных идиотических текстов по типу "ты вообще не футболист" и так далее.
Сейчас в отсутствие Ракицкого в сборной сложилась своя линия обороны. Не уверен, что ему там есть место. Это чисто со спортивной точки зрения. Был бы он в обойме сборной, играл бы в "Шахтере" сейчас — отдельные вопросы. Это все сослагательное наклонение. Важно, что изменения уже произошли. И в клубе, и в сборной Ракицкого заменил молодой Матвиенко. Если по игре "Шахтера" к нему и Кривцову есть вопросы, то по сборной никаких претензий нет.
Да, когда-то решение по Ракицкому было чисто политическим, отрицать это смешно. Но теперь все смешалось — спортивные факторы и политические. Ярослава в команде давно нет, она выиграла отбор на Евро, демонстрирует неплохую игру. Поэтому никто не понял этого заявления, даже те, кто с уважением относился к нему как к футболисту.
Ракицкий предал страну? Такое мнение существует. Я его не разделяю. Но скажу так: он принял достаточно сомнительное решение", — цитирует Франкова "Матч ТВ".
Украинский журналист: когда-то решение по Ракицкому было политическим, а теперь все смешалось
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