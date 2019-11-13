» » Крал: с Тедеско "Спартак" тренируется несколько иначе, тактика работает правильно

Крал: с Тедеско "Спартак" тренируется несколько иначе, тактика работает правильно

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал в интервью Sport24 рассказал, что изменилось с приходом на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

"Что не получилось у Олега Кононова? Сложно дать оценку, ведь я провел в команде всего несколько недель до его увольнения. Могу только сказать, что с Доменико Тедеско мы тренируемся несколько иначе. Поменялась и тактика, которая, думаю, работает правильно. Мы идем от игры к игре, стараемся набирать все возможные очки и улучшать свою игру с каждым днем.

Что касается тренировок, то различия в основном в тактике, так что оставлю их в секрете. Но вы видите, что мы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Наша команда сильна в обороне, думаю, это верное решение. Посмотрите, сколько "Спартак" пропустил в последних матчах. Есть и чисто тренировочные моменты, которые отличают нового тренера. Вообще, когда в команду приходит новый специалист, это всегда меняет множество вещей.

Сложно ли понимать задумки Тедеско? Совсем нет. Он объясняет нам на доске, показывает на видео, потом мы отрабатываем это на поле, как если бы это было в игре. Думаю, тренер объясняет очень хорошо. Ничего сложного — нужно просто немного привыкнуть к новой тактике. И, если ты умный игрок, если делаешь, что тебе говорят, все будет хорошо", — заявил чешский футболист, который также рассказал, комфортно ли ему играть на позиции опорного полузащитника.

"Вообще, я начинал как центральный защитник. И "Славия" купила меня у "Теплице" как защитника. В юности часто менял позицию. Теперь могу играть от центра обороны до позиции под нападающим, как было в сборной. Если Тедеско видит меня опорником — нет проблем, я приспособлюсь. Я счастлив играть там, где максимально полезен команде. Помню, я говорил журналистам, что привык к позиции "восьмерки", но я имел в виду, что именно привык к ней, потому что в "Славии" играл именно такую роль. Чем больше игр я проведу на позиции "шестерки", тем комфортнее мне будет играть опорника. Все просто", — поведал Крал.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Крал Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Adidas извинился перед сборной Германии за ошибки в фамилиях футболистов на новой форме
Экс-баскетболистка Кейру впервые показала лицо ребенка от футболиста Новосельцева
Клопп: надеюсь, все игроки "Ливерпуля" вернутся из сборных здоровыми
Медведев: надеюсь, консервативное лечение Лунёва даст результаты
В Турции сообщили об интересе "Краснодара" к полузащитнику "Бешикташа" Озьякупу
"Барселона" - "Реал": официально объявлены дата и время проведения перенесенного матча Ла Лиги
Почеттино может быть уволен из "Тоттенхэма" после матча с "Вест Хэмом"
Крал: с Тедеско "Спартак" тренируется несколько иначе, тактика работает правильно
ЦСКА хочет подписать контракт на 3,5 года с лучшим бомбардиром "Нефтехимика" Макаровым
Украинский журналист: когда-то решение по Ракицкому было политическим, а теперь все смешалось 2
"Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. рублей по итогам матча со "Спартаком"
Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них — условно 9
Крал — о России: большая, многолюдная, великие клубы
Стал известен арбитр матча отборочного этапа Евро-2020 Россия — Бельгия
"Ща Миранчук придет": Дзюба ответил болельщикам (видео) 7
Бышовец о шансах в матче с Бельгией: я настроен оптимистично, этой команде присуще чувство ответственности и чувство реванша
В "Вечернем Урганте" пошутили над тем, как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России 1
Ал. Миранчук: детальная работа по сопернику уже пошла (видео)
Крал: "Спартак" не выступает в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо
Ал. Миранчук - о новой форме сборной России: в каком смысле она может быть нехорошей? (видео) 2
Федун, Цорн и Тедеско приехали на матч "Спартака-2" в ФНЛ 2
Караваев: спокойно могу сыграть слева (видео)
Ионов рассказал, какие преимущества у сборной России перед Бельгией (видео) 6
Ионов: у сборной России только положительные эмоции. В Сочи отличные условия (видео)
Врсалько провёл первую тренировку в "Атлетико" после 9-месячного отсутствия
Новая форма не понравилась сборной. С Бельгией сыграем в той, в которой начинали отбор 5
Жуниньо: мечтаю, чтобы Бензема завершил карьеру в "Лионе"
Экс-игрок "Ротора": Веретенников из сборной позвонил: "Ты где?" — "В тюрьме"
Гончаренко прибыл на заседание КДК, где рассмотрят его высказывания в адрес арбитра 1
Кучаев: критика Гончаренко в адрес арбитра — это эмоции, но работа рефери вызывала вопросы 1
Все новости