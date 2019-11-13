Крал: с Тедеско "Спартак" тренируется несколько иначе, тактика работает правильно

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал в интервью Sport24 рассказал, что изменилось с приходом на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
"Что не получилось у Олега Кононова? Сложно дать оценку, ведь я провел в команде всего несколько недель до его увольнения. Могу только сказать, что с Доменико Тедеско мы тренируемся несколько иначе. Поменялась и тактика, которая, думаю, работает правильно. Мы идем от игры к игре, стараемся набирать все возможные очки и улучшать свою игру с каждым днем.
Что касается тренировок, то различия в основном в тактике, так что оставлю их в секрете. Но вы видите, что мы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Наша команда сильна в обороне, думаю, это верное решение. Посмотрите, сколько "Спартак" пропустил в последних матчах. Есть и чисто тренировочные моменты, которые отличают нового тренера. Вообще, когда в команду приходит новый специалист, это всегда меняет множество вещей.
Сложно ли понимать задумки Тедеско? Совсем нет. Он объясняет нам на доске, показывает на видео, потом мы отрабатываем это на поле, как если бы это было в игре. Думаю, тренер объясняет очень хорошо. Ничего сложного — нужно просто немного привыкнуть к новой тактике. И, если ты умный игрок, если делаешь, что тебе говорят, все будет хорошо", — заявил чешский футболист, который также рассказал, комфортно ли ему играть на позиции опорного полузащитника.
"Вообще, я начинал как центральный защитник. И "Славия" купила меня у "Теплице" как защитника. В юности часто менял позицию. Теперь могу играть от центра обороны до позиции под нападающим, как было в сборной. Если Тедеско видит меня опорником — нет проблем, я приспособлюсь. Я счастлив играть там, где максимально полезен команде. Помню, я говорил журналистам, что привык к позиции "восьмерки", но я имел в виду, что именно привык к ней, потому что в "Славии" играл именно такую роль. Чем больше игр я проведу на позиции "шестерки", тем комфортнее мне будет играть опорника. Все просто", — поведал Крал.
Крал: с Тедеско "Спартак" тренируется несколько иначе, тактика работает правильно
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