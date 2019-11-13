В Турции сообщили об интересе "Краснодара" к полузащитнику "Бешикташа" Озьякупу

Полузащитник "Бешикташа" Огузхан Озьякуп может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщили в Турции.По информации Fanatik, на 27-летнего футболиста претендует "Краснодар". Представители российского клуба приехали в Стамбул и провели встречу с Озьякупом после матча чемпионата Турции "Бешикташ" - "Денизлиспор" (1:0) 10 ноября. В прошедшей игре турецкий полузащитник вышел на замену в конце игры.Ожидается, что "Краснодар" в ближайшее время проведет с "Бешикташем" по поводу перехода Озьякупа.Озьякуп выступает за клуб из Стамбула с 2012 года, провел более 250 матчей, забил 30 мячей и сделал 56 голевых передач. За сборную Турции Огузхан сыграл 43 матча и забил один мяч.