Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил решение по полузащитнику "Урала" Петрусу Бумалю.
Камерунский футболист был удален с поля на 53-й минуте матча 1/8 финала Кубка России против "Арсенала".
"Игрок "Урала" Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России за агрессивное поведение. Мы учли тот факт, что это был рецидив", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.
Полузащитник "Урала" Бумаль дисквалифицирован на два матча Кубка России
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